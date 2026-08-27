Pallacanestro Cantù: ecco il capitano e il co-capitano

Krank Vitucci ha scelto Riccardo Moraschini e Semaj Christon in questi due ruoli

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù ha comunicato che Riccardo Moraschini è stato confermato capitano della squadra e sarà affiancato da Semaj Christon nel ruolo di co-capitano.

Il capitano

Si rinnova così una consuetudine ormai consolidata per coach Frank Vitucci, ispirata alla tradizione e al modello sportivo e culturale americano, che da diversi anni punta alla condivisione della leadership all’interno del gruppo squadra. A Cantù, il tecnico ha individuato così Moraschini e Christon come i due giocatori chiamati a essere i due punti di riferimento durante la stagione 2026-27. Riccardo Moraschini, alla sua quarta stagione in maglia biancoblù, manterrà così i gradi di capitano per il secondo anno consecutivo. Semaj Christon, che lo affiancherà in questo ruolo, avrà un ruolo importante all’interno del gruppo dei giocatori stranieri. Alla sua sesta stagione in LBA, il playmaker statunitense potrà infatti mettere al servizio della squadra la grande esperienza maturata nel campionato italiano. La scelta di affidare a Moraschini e Christon la leadership della squadra conferma la volontà di costruire un gruppo unito e responsabilizzato, dentro e fuori dal campo, con due figure chiamate a rappresentare identità e ambizioni dell’Acqua S.Bernardo Cantù.