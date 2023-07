Ieri, martedì 18 luglio 2023, la Lena Nazionale Pallacanestro ha annunciato gironi e formula della prossima Supercoppa LNP Old Wild West. Sul cammino di Cantù le due piemontesi.

Pallacanestro Cantù: ecco il girone di Supercoppa, sarà scontro con le piemontesi

L'Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù è stata inserita nel Girone A della Supercoppa LNP, insieme alla Novipiù Casale Monferrato e alla Reale Mutua Torino. La prima giornata si disputerà sabato 9 settembre, quando andrà in scena al PalaFerraris il derby tra Monferrato e Torino. Cantù entrerà in scena martedì 12 e andrà in trasferta al PalaRuffini per incontrare Torino. Infine, l'ultima giornata, si disputerà il 15 settembre con Cantù in casa pronta ad ospitare Casale.

Di questo calendario, però, ci sono certi solamente i giorni di gioco. Infatti, la Lega ha dato la possibilità alle squadre di giocare le gare di qualificazione in un triangolare con sede unica: a questo punto, seguendo la soluzione più logica, vedremo se Cantù si trasferirà temporaneamente in Piemonte e con quale meta, se Casale o Torino.

La fase a eliminazione diretta

Le 8 vincenti dei gironi accederanno ai quarti di finale, in gara unica, sul campo delle 4 migliori prime classificate, abbinate alle altre 4 prime, con criteri di vicinorietà. Le 4 vincenti accederanno alla Final Four, in sede da stabilire.