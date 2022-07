Da qualche settimana Pallacanestro Cantù e Cantù Next si sono lasciate alle spalle la vecchia sede di Cermenate per aprire il nuovo quartier generale in via Como 214 a Cantù. Contestualmente al trasloco la società ha anche attuato la rimessa a nuovo dei vecchi trofei, riportandoli all'antico splendore.

Pallacanestro Cantù: ecco la nuova sede

L'Amministratore Delegato di Cantù Next, Andrea Mauri, ci ha concesso una breve intervista e un breve tour all'interno della nuova sede. Tanto lavoro ancora da fare, considerando che il palmarés della società è ricchissimo di medaglie e trofei. Al momento solo alcune delle tante coppe conquistate dalla società canturina sono state rispolverate, rimesse a nuovo ed esposte nel muro dei trofei, molte altre invece attendono il loro turno per la lucidatura e poi troveranno un posto adeguato nella nuova sede di via Como.