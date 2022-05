Il colpo di mercato

"Sono stato subito accolto con grande calore da dirigenti e sponsor, a cui riconosco un ruolo fondamentale per i loro investimenti nella squadra".

Questa mattina, presso gli studi di Labor Project e Labor Medical, official sponsor di Pallacanestro Cantù, il club canturino ha presentato a stampa e tifosi (in diretta Facebook) il nuovo ingaggio dell’Acqua S.Bernardo: Luca Vitali, playmaker di 201 centimetri, proveniente dalla Gevi Napoli Basket.

Pallacanestro Cantù, ecco Luca Vitali: "Entusiasta e stimolato"

Ad aprire la conferenza stampa il general manager biancoblù, Alessandro Santoro: "Il mio primo ringraziamento va alle nostre oltre 90 aziende partner che ci hanno sostenuto in questa stagione sin qui davvero sensazionale, considerate tutte le circostanze. Se siamo arrivati qui oggi è perché abbiamo remato tutti nella stessa direzione e un particolare ringraziamento desidero farlo ai nostri partner più attivi, quali Acqua S.Bernardo, Bennet, Bit Informatica e Mia che, da inizio anno, ci hanno accompagnati in questo percorso; senza dimenticare Cinelandia Park, che nel corso dell’anno è stato anche co-title sponsor. Quanto a Luca, ingaggiamo un giocatore importante e di grande spessore, con il quale ho condiviso cinque anni straordinari a Brescia. Un grande grazie, inoltre, devo rivolgerlo a Sodini e Frates per aver condiviso questa opportunità di mercato che, oggi, non ci semplifica comunque le cose perché i playoff rimangono sempre complessi. Tuttavia, l’arrivo di Vitali ci porta senz’altro un grande valore aggiunto, non solo dal punto di vista tecnico ma anche nel desiderio di combattere partita dopo partita per aiutare la causa".

Coach Marco Sodini ha aggiunto: "Immaginate l’entusiasmo di un giocatore così esperto come Luca che arriva in un posto, Napoli, in cui gli viene chiesto di raggiungere la salvezza, per poi spostarsi in un altro contesto, a Cantù, dove le cose vanno molto bene ma gli si chiede di farle andare ancora meglio. Questo entusiasmo, abbinato a fame e determinazione, rende l’aggiunta di Vitali davvero importante. Io amo le persone intelligenti e Luca lo è. Non mi voglio soffermare sul suo passato ma su ciò che può dare nel presente: in campo può portare maggiore creazione di gioco e maggiore intelligenza. Ho sempre creduto che il suo modo di fare pallacanestro possa portare gli altri giocatori a giocare in un modo migliore".

Quindi, le prime parole in biancoblù di Luca Vitali: "Sono stato subito accolto con grande calore da dirigenti e sponsor, a cui riconosco un ruolo fondamentale per i loro investimenti nella squadra. Conosco molto bene Sandro e contro Marco ho giocato tante volte; come allenatore lo apprezzo molto. Sono molto entusiasta oltre che stimolato dal potermi cimentare in questa bella avventura, una cavalcata che spero possa essere il più lunga possibile. I playoff sono un campionato a parte, dunque, non sarà facile. Mi inserisco in un gruppo che, sin qui, ha comunque giocato benissimo, facendo un ottimo campionato grazie alle sue gerarchie e ai suoi punti di riferimento. Pertanto, cercherò semplicemente di mettermi a disposizione dell’allenatore e dei miei compagni, inserendomi in punta di piedi e cercando di capire, nel minor tempo possibile, come poter essere d’aiuto a una squadra che, lo ripeto, sin qui ha svolto un lavoro eccellente". Vitali debutterà domani, sabato 7 maggio, in Gara 1 dei quarti di finale playoff contro Forlì; palla a due al “PalaBancoDesio” alle ore 20:30. Il giocatore ha scelto la maglia numero 7.