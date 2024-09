Pallacanestro Cantù eliminata dalla Supercoppa

Sconfitta per la Pallacanestro Cantù nella semifinale di Supercoppa. A trionfare è Orzinuovi.

Con Basile non al meglio, è Baldi Rossi a fare coppia con Possamai sottocanestro nel quintetto iniziale canturino. Orzinuovi vince la palla a due ed è Guariglia a sbloccare il punteggio con una tripla. McGee replica dal cuore dell’area, ma i bresciani sono a brave a mantenere sempre il comando della partita e nel finale di quarto trovano il massimo vantaggio sul 13-19. McGee suona la carica con un recupero vincente, Burns lo segue con tre punti consecutivi e Cantù costringe coach Ciani a fermare il gioco. Dopo diversi minuti con il punteggio bloccato, è Possamai dalla lunetta a pareggiare la contesa per la prima volta. Nel momento di difficoltà di Orzinuovi, si scatena Guariglia che supera la doppia cifra personale e permette ai suoi di andare all’intervallo al comando 27-33.

Le percentuali al tiro continuano a non sorridere all’Acqua S.Bernardo che, nonostante le folate offensive di McGee, nella prima metà del terzo quarto non riesce mai ad avvicinarsi. Complici le fatiche della preparazione e i tanti fischi, la partita stenta a decollare nella ripresa. Negli ultimi minuti è l’energia di Burns a consentire a Cantù di tornare sotto 53-56. La tripla di Valentini pareggia i conti, ma Orzinuovi reagisce immediatamente con un break di 6-0. Valentini e Vencato si rispondono reciprocamente dalla lunga distanza, ma la squadra di coach Ciani è più lucida e scappa oltre la doppia cifra di vantaggio. Valentini e Piccoli ci provano fino alla fine ma la Gruppo Mascio si impone 76-82.

Il coach canturino Nicola Brienza mastica amaro.

"Complimenti a Orzinuovi per la partita di grande intensità che ha giocato, onestamente ha meritato la vittoria rimanendo in vantaggio per quasi tutta la partita. Per quanto ci riguarda, dobbiamo capire che 23 palle perse in una partita sono troppe per provare a vincere. A parte gli ultimi cinque minuti, siamo sempre stati più o meno punto a punto, seppur sempre in ritardo rispetto a loro. Ogni volta che però siamo arrivati vicino, loro sono sempre stati bravi a fare canestro o a recuperare un pallone. Dobbiamo capire che per vincere questo tipo di partita dobbiamo essere più consistenti nelle cose che possiamo controllare, come le palle perse e i rimbalzi cruciali. Avrei preferito che lo avessimo potuto imparare con il tempo, ma forse è stato meglio capirlo alla prima partita ufficiale, per fare in modo di riuscire a settarsi nella maniera corretta per l’inizio del campionato".