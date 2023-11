Pallacanestro Cantù: esami per Filippo Baldi Rossi, c'è lesione

Tegola per la Pallacanestro Cantù: il capitano, Filippo Baldi Rossi, si è sottoposto ad ulteriori esami dopo l'infortunio che lo scorso fine settimana non gli aveva permesso di partire per la trasferta di Agrigento (poi persa dai biancoblù) e dalle analisi è emersa una lesione.

Gli esami

A prendere la decisione di sottoporre il giocatore a ulteriori esami per approfondire la natura dell'infortunio, avvenuto a causa di una botta ricevuta sullo stinco in una sessione di allenamento, è stato lo staff medico del club, insospettitosi per il perdurare dei sintomi. Infatti, i controlli hanno evidenziato una piccola lesione nella zona peroneale. Nei prossimi giorni si conosceranno con più precisione i tempi di recupero.