Dopo la conferma di coach Meo Sacchetti, arrivata sabato in giornata tramite una comunicazione diretta del presidente Roberto Allievi, oggi arriva una "non conferma", quella del capitano Matteo Da Ros che non sarà un giocatore della Pallacanestro Cantù nella prossima stagione.

Pallacanestro Cantù: esercitata la clausola di rescissione del contratto di Da Ros

Questo il comunicato diramato dal Club:

"Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver esercitato la clausola di uscita dal contratto con l’atleta Matteo Da Ros. Pallacanestro Cantù ringrazia Matteo per l’impegno e la professionalità dimostrate nelle ultime due stagioni, in cui ha rivestito anche il ruolo di capitano della squadra, e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".