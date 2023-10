Pallacanestro Cantù, esordio da sogno per il classe '05 Clerici: "È il sogno di ogni ragazzo che gioca a basket"

Una vittoria convincente quella della Pallacanestro Cantù di ieri sera alla prima al PalaDesio, così com'è stato convincente, ma anche qualcosa in più, l'esordio del classe 2005 Filippo Clerici, prodotto del settore giovanile del Progetto Giovani Cantù.

Clerici ha sfruttato al meglio l'occasione concessagli da coach Devis Cagnardi: con le assenze di Cesana e Tarallo il talento canturino è entrato nelle rotazioni della gara già nel primo quarto contro la Luiss Roma.

13 minuti, 2 punti e 2 palle recuperate

Clerici, che con il PGC fa parte del gruppo dell'U19 Eccellenza e della Serie C, è rimasto sul parquet per 13 minuti, racimolando 2 punti segnati e 2 palle recuperate, con la sua una schiacciata in campo aperto che è stata la ciliegina sulla torta di una serata perfetta per l'Acqua S.Bernardo Cantù, che ha centrato la terza vittoria stagionale.