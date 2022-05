Basket

Ha superato Forlì in gara uno con una partita ben giocata.

Pallacanestro Cantù esordio vincente nei play off.

Pallacanestro Cantù esordio vincente nei play off

Cantù inizia i playoff contro Forlì nel migliore dei modi, portandosi sull’1 a 0 nella serie valida per i quarti di finale del Tabellone Argento di A2. Una partita giocata dall’Acqua S. Bernardo con convinzione e durezza mentale per tutti i quaranta minuti di gioco; prestazione, questa, che non ha lasciato scampo alla Unieuro, i cui tentativi di rimonta sono stati più volte respinti, con grande decisione, da capitan Da Ros e compagni. Cinque giocatori biancoblù in doppia cifra: Allen il top scorer con 13 punti; da segnalare anche la performance del già citato Da Ros, utilissimo con i suoi 11 rimbalzi e 5 assist. Non da meno il debutto di Vitali, che in 19’ chiude con 8 punti, 5 assist, 4 rimbalzi e +24 di plus/minus. Netto il confronto a rimbalzo, con Cantù che ne ha catturati 47 contro i 31 di Forlì; 77 a 55 il finale. D

La cronaca

Cantù si schiera alla palla a due con Bucarelli, Allen, Severini, Da Ros e Bayehe; Bryant infortunato. I romagnoli rispondono con Lucas, Bolpin, Rush, Natali e Benvenuti. Buona partenza della squadra ospite, sospinta da un ottimo avvio di Bolpin; 8 a 2 per Forlì dopo quasi tre minuti di gioco. Immediata, però, la risposta canturina: Bucarelli prima e Severini poi ribaltano in un amen il parziale, consentendo così all’Acqua S. Bernardo di trovare il controsorpasso. 10-8 a ridosso della metà del quarto, timeout Unieuro. Nel finale affiora l’equilibrio: 13 pari dopo una tripla di Allen. A due minuti e due secondi dalla fine del primo periodo fa il suo ingresso in campo Vitali, all’esordio con la maglia di Cantù. Il nuovo innesto è subito determinante con un bell’assist per Cusin, che alimenta non poco l’entusiasmo sugli spalti. Nel finale cinque punti consecutivi di Stefanelli permettono ai brianzoli di chiudere la prima frazione avanti 20 a 18. I secondi dieci minuti di partita si aprono subito con un guizzo di Vitali, al suo primo canestro in biancoblù. Boato assordante del pubblico di casa, poco dopo, per una strepitosa palla recuperata da Stefanelli, accolta come fosse un gol. Il pregevole salvataggio della guardia consente a Nikolic di schiacciare a canestro il momentaneo+5. Ancora Stefanelli, da tre, per il +8; l’attacco di Cantù gira che è una meraviglia. Stefanelli, Stefanelli e ancora Stefanelli: altra tripla pesantissima del numero 1 in maglia S. Bernardo e i padroni di casa volano, con merito, avanti di dieci lunghezze.33 a 23 al 14’. Time out Forlì. Un minuto più tardi, una mazzata per le rotazioni di coach Sodini: Bayehe è già a quota tre falli. Dopo un primo tempo a diesel, Lucas si sblocca e gli ospiti tornano a -7, obbligando coach Sodini a fermare il gioco. Al rientro sul parquet, una magia di Vitali permette ai brianzoli di riassaporare la doppia cifradi vantaggio. 39-28 a tre minuti e mezzo dall’intervallo. Nel finale di primo tempo, Allen si carica l’attacco di casa segnando un canestro dietro l’altro e mettendo pressione alla Unieuro, sotto di quindici. Cusin archivia il secondo quarto con il +17 canturino; 47-30 al rientro negli spogliatoi. Un solo giocatore in doppia cifra ed è Stefanelli, autore di 12 punti.

Il secondo tempo

Il secondo tempo inizia nel peggiore dei modi per Cantù che, in due minuti, si vede rosicchiare da Forlì gran parte del vantaggio ottenuto nel primo tempo. Break ospite di 9 a 0 e time out Sodini; 47-39 al 22’. In un battibaleno, puntuale la reazione canturina alla ripresa del gioco, con la schiacciata di Bayehe, su assist di capitan DaRos, che vale alla S. Bernardo il +12. Dall’angolo arriva anche la tripla di Nikolic che consente ai padroni di casa di tentare nuovamente l’allungo; 59-44 a poco meno di due minuti dal termine del terzo periodo. Bayehe ancora decisivo nel cuore dell’area con una seconda schiacciata, quella del +17. Al 30’ i forlivesi chiudono con un canestro da due punti sulla sirena di Ndour, che beffa i brianzoli proprio al fotofinish; i biancoblù si apprestano comunque ad affrontare l’ultima frazione avanti di quattordici, 64 a 50.Ultimo quarto di gioco tesissimo e assai combattuto: per 4’ nessuna delle due squadre, infatti, riesce a segnare. È Cusin, passato il 36’, a sbloccare il parziale. Allen dà seguito a quanto di buono fatto dal suo compagno, portando i suoi avanti di diciotto lunghezze; time out Forlì sul 68 a 50. Cusin, a 3’ dalla fine, avvina i biancoblù ai titoli di coda, portando a diciotto i punti di scarto tra le due formazioni. La ciliegina sulla torta la mette Bayehe che, dalla lunetta, completa un gioco da tre punti portando il divario sopra i venti punti di margine. Bayehe indemoniato con un altro gioco da tre punti completato: 77-53. A ottanta secondi dal termine spazio anche ai giovanissimi prodotti del vivaio canturino: in campo Borsani, Boev e Tarallo. Finisce77 a 55. Lunedì 9 maggio di nuovo in campo al PalaDesio per Gara 2.