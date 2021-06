Pallacanestro Cantù Gabriele Procida convocato con l'Italia Under20

Pallacanestro Cantù buone nuove azzurre per la stellina del club brianzolo.

Pallacanestro Cantù l'esterno in raduno a Roseto in vista dell'“European Challengers 2021

Buone nuove tinte d'azzurro arrivano in casa della Pallacanestro Cantù. La giovane stellina Gabriele Procida è stato convocato dal Settore Squadre Nazionali per partecipare al Raduno della Nazionale Under 20 maschile in programma a Roseto degli Abruzzi dal 5 al 16 luglio 2021 per la preparazione al prossimo “European Challengers 2021" che si svolgerà a Brno dal 20 al 25 luglio prossimi.

Questo l'elenco deli Azzurri

Arletti Gianmarco (2001, G, Delaware - NCAA)

Basso Beniamino (2001, A/C, Top Secret Ferrara)

Bogliardi Matteo (2002, G, Cassa Rurale Treviglio)

Borra Francesco (2001, A/C, Uc Davis - NCAA)

Casarin Davide (2003, G, Umana Reyer Venezia)

Del Chiaro Angelo (2001, C, Giorgio Tesi Group Pistoia)

Diouf Mouhamet Rassoul (2001, A, Unahotels Reggio Emilia) - dall'11 luglio

Donadio Lorenzo (2001, P/G, American University - NCAA)

Emejuru Chinonso Giovanni (2002, C, Barking Abbey London - Inghilterra)

Filoni Niccolo’ (2001, G, Kleb Basket Ferrara)

Grant Sasha Mattias (2002, A, Bayern Monaco - Germania)

Ladurner Maximilian (2001, C, Dolomiti Energia Trento)

Pieri Marco (2002, C, Allianz Trieste)

Procida Gabriele (2002, G, S.Bernardo Cantù)

Querci Lorenzo (2001, G, Giorgio Tesi Group Pistoia)

Schina Matteo (2001, P, Old Wild West Udine)

Spagnolo Matteo (2003, P, Real Madrid - Spagna) - dall'11 luglio

Virginio Nicolo’ (2003, G, Openjobmetis Varese)

Giocatori a disposizione

Bartoli Vittorio (2002, A/C, De’ Longhi Treviso)

Parravicini Matteo (2001, P, Openjobmetis Varese)

Lo Staff

Direttore Generale: Trainotti Salvatore

Capo Delegazione: Brunamonti Roberto (dal 7 al 26 Luglio)

Allenatore: Vertemati Adriano

Assistente: Bocchino Antonio

Assistente: Martelossi Alberto

Preparatore Fisico: De Conti Dario

Medico: Ciardo Roberto

Ortopedico: Pecchia Stefano (dal 5 all’11 Luglio)

Ortopedico: Gildone Alessandro (dall’11 al 25 Luglio)

Fisioterapista: Mancini Iacopo

Team Manager: Zelinotti Barbara (dal 5 al 11 Luglio)

Funzionario Delegato: Ciccodicola Federico (dall’11 al 26 Luglio)

Il programma azzurro

5 luglio

Ore 15:00 Inizio Raduno presso HOTEL BELLAVISTA, Lungomare Trento,75 – Roseto degli Abruzzi (TE)

Ore 18:00-20:00 Allenamenti

dal 6 al 10 luglio

Ore 9:30-12:30 Allenamenti

Ore 17:00-19:00 Allenamenti

11 luglio

Riposo

dal 12 al 16 luglio

Ore 9:30-12:30 Allenamenti

Ore 17:00-19:00 Allenamenti