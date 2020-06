Pallacanestro Cantù Gabriele Procida firma un contratto pluriennale

La Pallacanestro Cantù annuncia l’ingaggio del giovane Gabriele Procida con un contratto valido per le prossime quattro stagioni sportive. L’esterno classe 2002,

nativo di Lipomo, ha già fatto parte del roster biancoblù nello scorso campionato, scendendo in campo in 7 occasioni e facendo registrare, nell’ultima sfida casalinga contro i campioni d’Italia dell’Umana Reyer Venezia, 9 punti con un perfetto 3 su 3 dall’arco.

Cresciuto nel Progetto Giovani Cantù, Procida ha vinto con il settore giovanile biancoblù uno scudetto Under 16 nel 2018 per poi sfiorare, l’anno dopo, il bis alle finali nazionali Under 18, nonostante un gruppo composto perlopiù da giocatori sotto età. Sempre nell’estate del 2019 l’esterno ha partecipato al Basketball Without Borders di Riga, in Lettonia, un prestigioso camp europeo organizzato da NBA e FIBA che, ogni anno, raduna i migliori prospetti internazionali. Aggregato in pianta stabile alla Prima Squadra sin dal ritiro estivo di Chiavenna, il comasco si è messo in evidenza nelle gare di precampionato della Pallacanestro Cantù. Procida, sempre inserito nei 12 giocatori a referto in LBA, ha debuttato nel massimo campionato italiano il 13 ottobre del 2019, a Venezia, disputando gli ultimi sei minuti e mezzo dell’incontro.

In Azzurro

Tra i prospetti più interessanti del panorama cestistico italiano, Procida è già da diversi anni nel giro delle nazionali giovanili, con cui ha partecipato a due Europei, nelle categorie Under 16 e Under 18. Con la canotta azzurra, inoltre, vanta un high di 28 punti in una singola partita, realizzato contro la Georgia agli Europei di Novi Sad (Serbia) nell’agosto del 2018. “Come presidente di questo glorioso club – afferma Davide Marson, numero uno di Pallacanestro Cantù – provo grande soddisfazione nel valorizzare un prospetto come Gabriele, cresciuto cestisticamente a Cantù e con Cantù. È il sogno di tutti: per lui in primis, perché si è guadagnato con i sacrifici la chiamata in Prima Squadra, ma anche per noi come società, che abbiamo deciso di investire su un prodotto locale”.

Munafò: “Orgoglioso di Gabriele”

“Sono orgoglioso di Gabriele – confessa Antonio Munafò, fondatore del Progetto Giovani Cantù – perché si è guadagnato la possibilità di esibirsi sul palcoscenico della Serie A grazie alla sua dedizione e al suo impegno. Per il PGC, che si pone come obiettivo quello di formare giocatori che si esprimano al più alto livello possibile, aver cresciuto un ragazzo che vestirà la maglia della nostra amata Pallacanestro Cantù è una soddisfazione incredibile. L’approdo di Gabriele in Prima Squadra è la dimostrazione che PGC e Pallacanestro Cantù stanno lavorando bene, insieme, nella giusta direzione”.

Il giocatore: “Per me è una grande gioia”

“Continuare a indossare questa maglia è per me motivo di grande gioia – racconta Procida – e poterlo fare con alle spalle una società che crede così tanto nelle mie qualità è gratificante e stimolante. Sono felice che il mio percorso di crescita prosegua con questi colori e sono entusiasta di far parte di un progetto pluriennale”.