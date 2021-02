Pallacanestro Cantù Gabriele Procida oggi a mezzogiorno con l’Italia sfida l’Estonia

Pallacanestro Cantù secondo impegno con la nazionale maggiore per il giovane brianzolo.

Pallacanestro Cantù la sfida odierna degli azzurri è in programma nella bolla di Perm alle ore 12.30 in diretta tv

In un giorno triste per la scomparsa di Gianni Corsolini la Pallacanestro Cantù spera di trovare una nota lieta nella seconda esperienza in azzurro del suo giovane Gabriele Procida. Dopo che ieri il classe 2002 non è entrato in campo nella vittoria dell’Italia per 92-84 contro la Macedonia del Nord , oggi ci spera molto quando alle ore 12.30 gli azzurri tornano in campo nella bolla russa di Perm. Tra i 12 convocati anche oggi c’è Gabriele Procida che punta a celebrare la sua prima volta in campo con la nazionale dei “grandi”. Per la squadra di coach Sacchetti si tratta del secondo impegno dei tre previsti nella “bolla” di Perm’ (chiusura domenica 21 febbraio alle ore 13.00 italiane di nuovo contro la Macedonia del Nord, diretta Sky Sport Uno). Il CT azzurro lascia a riposo, per rotazione, Giordano Bortolani e Filippo Baldi Rossi. Entrano nel roster Michele Vitali e Simone Zanotti, alla sua prima presenza con la Nazionale Senior. Tutta Cantù spera di assistere oggi all’esordio del suo Procida con la maglia numero 50 della nazionale maggiore.

Il tabellino di Italia-Macedonia del Nord 92-84 (25-23, 16-20, 22-21, 29-20)

Italia: Della Valle 8 (3/5, 0/2), Spissu* 13 (1/6, 3/9), Candi* 9 (1/3, 2/2), Baldasso 8 (1/5, 2/5), Tes-sitori* 18 (7/9, 1/2), Ricci* 11 (1/3, 3/4), Spagnolo (0/1), Bortolani 7 (1/1, 1/2), Baldi Rossi 3 (1/4 da tre), Alviti* 8 (2/4, 1/4), Akele 7 (2/3, 0/1), Procida ne. All: Sacchetti

Macedonia del Nord: Krstevski 5 (1/2, 1/2), Mitrevski ne, Nikolov, Dimitrijevic* 24 (8/14, 0/3), Stoja-novski V.* 15 (5/8, 1/2), Magdevski 4 (1/2, 0/1), Gjuroski 5 (0/1, 1/2), Trajkovski* 11 (0/1, 3/8), Si-mic ne, Stojanovski D.* 3 (0/1, 1/3), Robev, Wiley* 17 (7/10, 0/1). All: Todorov

I 12 Azzurri per l’Estonia

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Buducnost VOLI – Montenegro)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#7 Leonardo Candi (1997, 190, G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#41 Simone Zanotti (1992, 208, A, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

#50 Gabriele Procida (2002, 200, G/A, Acqua S. Bernardo Cantù)

A disposizione

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

#24 Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, UNAHOTELS Reggio Emilia)

EuroBasket 2022 Qualifiers

Girone B, Perm’ (Russia)

Le gare della terza finestra

18 febbraio

Italia-Macedonia del Nord 92-84

19 febbraio

Italia-Estonia (12.30 in Italia, diretta Sky Sport Uno)

Macedonia del Nord-Russia (15.30 in Italia)

21 febbraio

Macedonia del Nord-Italia (13.00 in Italia, diretta Sky Sport Uno)

Russia-Estonia (16.00 in Italia)

22 febbraio

Estonia-Macedonia del Nord (15.00 in Italia)

Classifica Girone B

Italia 8 (4/0)

Russia 6 (2/2)

Estonia 4 (1/2)*

Macedonia del Nord 3 (0/3)*