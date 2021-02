Pallacanestro Cantù Gabriele Procida primi minuti in azzurro ma senza vittoria

Pallacanestro Cantù oggi l’esordio ufficiale con la nazionale maggiore per il giovane brianzolo.

Esordio sfortunato con la nazionale maggiore per il giovane talento della Pallacanestro Cantù Gabriele Procida. L’Italia di coach Meo Sacchetti infatti nel primo pomeriggio di oggi ha perso contro l’Estonia per 101-105 dopo un tempo supplementare il secondo match consecutivo nella Bolla di Perm in Russia per le qualificazioni europee. Il 2002 brianzolo ha avuto l’emozione di debuttare con il numero 50 per 5′ 16″ senza però segnare. Pur essendo già qualificata per la fase finale continentale l’Italia ha onorato l’impegno rimontando da -22 e riuscendo ad acciuffare l’overtime dove poi però si è arresa per 101-105. Azzurri che torneranno in campo per l’ultima gara di qualificazione domenica 21 febbraio contro la Macedonia del Nord (ore 13.00 in Italia, diretta Sky Sport Uno) già battuta ieri. Con la speranza di rivedere il canturino Gabriele Procida ancora nei 12 azzurri convocati per la sfida.

Il tabellino di Italia – Estonia 101-105 (21-20, 44-54, 64-82, 94-94)

Italia: Spissu 16, Spagnolo 9, Vitali 22, Ricci 16, Tessitori 6, Della Valle 4, Baldasso 6, Akele 4, Procida, Alviti 8, Candi 5, Zanotti. Coach: Sacchetti

Estonia: Dorbek, Joesaar 13, Kullamae 10, Treier 17, Kotsar 32, Drell 12, Hermet 9, Nurger 9, Sokk 3, Laane, Rosenthal, Valge. Coach: Toijala

I 12 Azzurri per l’Estonia

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Buducnost VOLI – Montenegro)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#7 Leonardo Candi (1997, 190, G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#41 Simone Zanotti (1992, 208, A, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

#50 Gabriele Procida (2002, 200, G/A, Acqua S. Bernardo Cantù)

A disposizione

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

#24 Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, UNAHOTELS Reggio Emilia)

EuroBasket 2022 Qualifiers

Girone B, Perm’ (Russia)

Le gare della terza finestra

18 febbraio

Italia-Macedonia del Nord 92-84

19 febbraio

Italia-Estonia 101-104

Macedonia del Nord-Russia (15.30 in Italia)

21 febbraio

Macedonia del Nord-Italia (13.00 in Italia, diretta Sky Sport Uno)

Russia-Estonia (16.00 in Italia)

22 febbraio

Estonia-Macedonia del Nord (15.00 in Italia)

Classifica Girone B

Italia 9 (4/1)

Russia 6 (2/2)

Estonia 6 (2/2)*

Macedonia del Nord 3 (0/3)*