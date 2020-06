Pallacanestro Cantù già eliminate la Forst 1974/75 e la Squibb 1982/83

Pallacanestro Cantù brutte notizie dal torneo virtuale della Lega Basket.

Pallacanestro Cantù per il club brianzolo resta ancora in gara la formazione scudettata del 1980/81

Arrivano i primi verdetti e non sono positivi per la Pallacanestro Cantù nel torneo virtuale ideato dalla Lega basket per festeggiare i suoi 50 anni eleggendo la miglior squadra italiana dei primi 50 anni della Lega. Due delle tre squadre canturine iscritte alla kermesse on line sono state eliminate nel corso dei sedicesimi di finale. Nelle prime otto sfide della parte sinistra del tabellone infatti la mitica Forst Cantù 1974-75 è stata meno votata rispetto alla Fortitudo Bologna 2004-05, così come la Squibb Cantù del 1982/83 ha ricevuto meno consensi rispetto alla Reyer Venezia del 2018/19. Resta però ancora in gara nella parte destra del tabellone la gloriosa formazione della Squibb Cantù del 1980/81 opposta alla Virtus Bologna del 2000/01. In caso di successo negli ottavi il team brianzolo capitanato da Pierluigi Marzorati se la vedrebbe con la vincente del confronto tra la Pallacanestro Varese 1998/99 e l’Olimpia Milano 1971/72. Per vedere un derby da leggenda negli ottavi i tifosi canturini sono chiamati a votare sui sociale della LBA.