Pallacanestro Cantù giocatori ospiti della lezione online alla scuola secondaria di Figino FOTO

Ieri mattina, giovedì 28 maggio 2020, circa sessanti studenti della scuola secondaria di Figino Serenza hanno ricevuto una piacevole sorpresa durante una lezione: ospiti virtuali della mattinata, infatti, tre giocatori della S.Bernardo-Cinelandia, gli italiani Andrea Pecchia, Alessandro Simioni e Biram Baparapè. Invitati dal preparatore fisico di Pallacanestro Cantù, Oscar Pedretti, che nella scuola comasca ricopre anche il ruolo di professore di Scienze Motorie, i tre giocatori biancoblù hanno dialogato con i giovani alunni dell’istituto per oltre un’ora.

Pallacanestro Cantù giocatori ospiti della lezione online alla scuola secondaria di Figino

Tantissimi gli argomenti: dal percorso svolto nelle rispettive carriere giovanili e senior all’approdo in Serie A, passando per le partite più emozionanti di questa stagione e per il supporto sugli spalti degli “Eagles”. Ma non solo: molto interessanti anche i cenni sulla gestione del rapporto scuola-sport e sul tema del momento, “The Last Dance”, la docu-serie sulla carriera di Michael Jordan e sui plurititolati Chicago Bulls, che su Netflix Italia ha frantumato ogni record.

Affrontato anche il tema del razzismo

Nel corso della lezione sono stati affrontati anche argomenti più delicati come quello del razzismo, soffermandosi in particolare sul recentissimo caso verificatosi negli Stati Uniti, a Minneapolis, dove, durante il suo arresto, un uomo afroamericano ha perso la vita. Su questa complessa tematica si è espresso molto bene Baparapè che, con un intervento davvero profondo, ha provato ad analizzare il problema in Italia e nel resto del mondo. La lezione si è poi conclusa con utili consigli sullo stile di vita e alimentare da tenere per affrontare la vita da atleta.

Un nuovo modo di insegnare

Un’altra lezione molto interessante, dunque, per gli studenti di Oscar Pedretti che, come molti altri, in questa emergenza sanitaria ha dovuto rivoluzionare il suo modo di insegnare. Nelle scorse settimane gli alunni di Figino Serenza hanno avuto come ospiti anche campioni di altri sport, come il rugby, il motociclismo e il canottaggio, senza dimenticare il volley e il basket in carrozzina, rispettivamente rappresentati da Libertas Cantù e Briantea84.