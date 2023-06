La Pallacanestro Cantù si prepara alla prossima stagione, non solo con la definizione del roster, ma anche con l'inserimento del primo assistente Devis Cagnardi e con la formazione dei giovani del PGC pronti ad aggregarsi alla prima squadra.

Pallacanestro Cantù: giorni di formazione con Cagnardi per i giovani del PGC

Agli ordini del nuovo Primo Assistente biancoblù, coadiuvato dal coach dell’Under 19, Mattia Costacurta, si alleneranno nella palestra di via Colombo oggi, lunedì 26 giugno 2023, domani e mercoledì, visti anche gli impegni con la maturità dei nati nel 2004, i classe 2005 Filippo Clerici, Gregorio Meroni ( in foto di copertina) e Carlo Tosetti, i classe 2006 Andrea Beltrami, Alessandro Mazzoleni, Federico Mazzoleni e Pietro Moscatelli, oltre che il lungo canturino, già Campione d’Italia con la formazione Under 20 del PGC, Curtis Nwohuocha.

Una bella esperienza per i giovani canturini che, sulla scorta di tanti loro compagni negli anni precedenti, stanno per affacciarsi sul prestigioso palcoscenico della Serie A2.