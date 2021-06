Pallacanestro Cantù gli Eagles alzano la voce: "Delusi da questa società"

C'è stato l'arrivo di coach Marco Sodini, la Pallacanestro Cantù però ancora non sa la categoria dove giocherà nella prossima stagione. Intanto gli Eglaes Cantù 1990, in duro comunicato, attaccano: "Ad oggi poche cose sono state sistemate".

"Noi siamo e saremo sempre uniti su ogni decisione e posizione. Ad oggi poche cose sono state sistemate, a nostro parere... Nessuno ha pagato per la retrocessione e tutti sono rimasti ai loro posti. Siamo delusi da questa società. Rimane il nostro rammarico e la nostra perplessità per la superfiacialità della gestione sportiva della scorsa stagione e nel rapporto coi tifosi. Amiamo e ameremo la nostra Pallacanestro Cantù fino alla morte. Cantù è la nostra vita. Noi tifosi... Voi società: questo deve essere chiaro! Vigliamo, contestiamo, tifiamo, e come in ogni città ci sentiamo liberi di esperimere il nostro pensiero e di manifestare il nostro disappunto per ottenere il meglio per la nostra maglia", scrivono i tifosi.