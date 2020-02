Jeremiah Wilson sarà impegnato con i colori del Portogallo per le pre-qualificazioni alla FIBA Basketball World Cup 2023.

Pallacanestro Cantù: gli impegni di Wilson con il Portogallo

Se Andrea Pecchia – causa distorsione alla caviglia sinistra – dovrà sfortunatamente saltare il raduno di Napoli con la Nazionale italiana maggiore, rinunciando di fatto alle partite ufficiali contro Russia ed Estonia, entrambe valide per le qualificazioni a EuroBasket 2021; l’americano naturalizzato portoghese Jeremiah Wilson sarà invece impegnato, nei prossimi giorni, con i colori del Portogallo per le pre-qualificazioni alla FIBA Basketball World Cup 2023.

L’ala forte nativa di Chicago, che con la maglia della S.Bernardo-Cinelandia viaggia a 9.4 punti e 5.5 rimbalzi di media in Serie A, in circa 24’ di impiego a partita, sarà in campo giovedì 20 febbraio contro l’Albania e, a seguire, contro la Bielorussia lunedì 24 febbraio. Il primo impegno del girone, la Nazionale lusitana lo affronterà in casa, al “Pavilhão Desportivo” di Albufeira. Palla a due del match contro la selezione albanese alle ore 18:30 locali (19:30 italiane). Lunedì 24, invece, Wilson e il “suo” Portogallo saranno di scena a Minsk, per la delicata trasferta in Bielorussia. Palla a due alle ore 19:00 locali (17:00 italiane) presso il “Minsk Sports Palace”, impianto della Capitale da oltre 4mila posti.

Dopo la partita in terra bielorussa, il numero diciannove della S.Bernardo-Cinelandia farà ritorno a Cantù nella serata di martedì 25 febbraio, così da essere nuovamente a disposizione di coach Cesare Pancotto per metà settimana. Poi, la trasferta in Sardegna per il big match di LBA contro i vicecampioni d’Italia in carica della Dinamo Sassari, in programma al “PalaSerradimigni” sabato 29 alle ore 20:30.