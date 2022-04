Pallacanestro Cantù guarda al futuro, Mauri: "La sede tornerà in città"

Obiettivi del biennio

"Sarà davvero un lavoro di team con una società strutturata come nessuna in Italia e molto più efficiente".

Serata importante ieri, giovedì 14 aprile 2022, per la Pallacanestro Cantù che ha messo a fuoco gli obiettivi per il biennio 2022-2024. Annunciata la chiusura dell'accordo con la prima multinazionale che supporterà la nuova Arena di Cantù e il fatto che la società tornerà con la sede in città, nei locali della ex Eleca.

Pallacanestro Cantù guarda al futuro, Mauri: "Consolidare la struttura societaria e tornare in serie A"

A prendere parola è stato Andrea Mauri: "Vogliamo consolidare la struttura societaria e la sinergia con Cantù next. L'obiettivo sportivo è tornare in serie A e poi rimanerci. Avremo un nuovo organigramma per la nuova arena di Cantù, che lavorerà fianco a fianco al board di Pallacanestro Cantù. Sarà davvero un lavoro di team con una società strutturata come nessuna in Italia e molto più efficiente".