Pallacanestro Cantù, i tifosi: "Due giocatori ubriachi prima della finale playoff"

Ambiente caldo in casa Pallacanestro Cantù dopo che il sogno di tornare in serie A si è frantumato.

Nelle ultime ore su un Forum gestito dai tifosi canturini, ha iniziato a trapelare un'indiscrezione secondo cui due giocatori sarebbero stati ubriachi prima della finale contro Scafati. "Lunedì mattina hanno saltato l'allenamento prima di gara 5 e dopo gara 5 solo in 4 son tornati in bus mentre gli altri hanno fatto serata", si legge sul web.

Interpellata sul tema, la società canturina non ha confermato o smentito le voci.

"La società, come buona regola, non fornisce informazioni o riscontri di alcun tipo in relazione ai rapporti interni con i propri tesserati. Ciò che possiamo garantire è che ogni situazione che si possa verificare nello svolgimento della nostra attività, viene gestita adottando i provvedimenti idonei ogni qualvolta se ne riscontra la necessità, calibrando gli stessi all'importanza dei fatti che si verificano e questo accade in tutti i casi ed in ogni momento della stagione".