Pallacanestro Cantù il 25 marzo 1982 la Squibb vinse la prima Coppa dei campioni

Pallacanestro Cantù accadde come oggi 38 anni fa a Colonia.

Pallacanestro Cantù la squadra di coach Bianchini batte+ in finale il Maccabi per 86-80

Nuovo anniversario importante e indimenticabile per la Pallacanestro Cantù. Oggi come 38 anni fa infatti la società brianzola vinceva la sua prima Coppa dei Campioni salendo così sul tetto d’Europa. Era la primavera del 1982, quel 25 marzo quando a Colonia, la Squibb timonata in panchina dal “Vate” Valerio Bianchini trionfò battendo Iil grande Maccabi Tel Aviv. La piccola Cantù abbattè la corazzata israeliana alzando il trofeo continentale. L’impresa storica fu suggellata da una grande vittoria per 86-80 che portò le firme del talento di C.J. Kupec miglior marcatore del match con 23 punti ma anche dell’americano biondo Bruce Flowers con 21, senza dimenticare la regia ispirata del capitano Pierluigi Marzorati condita da 18 punti. Con loro protagonista un giovanissimo ma già concreto Antonello Riva e altri giovani come Beppe Bosa, Giorgio Cattini, Umberto Cappelletti, Fausto Bargna e Denis Innocentin entrati di diritto nella storia di Cantù. Perché Cantù sollevò per la prima volta nella sua storia la Coppa dei Campioni, diventando il comune europeo più piccolo a riuscire nell’impresa, il primo club a mettere in bacheca tutte e tre le coppe continentali (assieme a Korac e Coppa delle Coppe) e da lì a poco arrivò anche la Coppa Intercontinentale.

La finale Coppa campioni 1981/82 di Colonia

SQUIBB Cantù – Maccabi Tel Aviv 86-80

SQUIBB Cantù: Pierluigi MARZORATI, Antonello RIVA. Denis INNOCENTIN

Charles Jerome KUPEC, Bruce FLOWERS, Fausto Bargna, Giorgio Cattini, Renzo Bariviera, Beppe Bosa,

Umberto Cappelletti. All. Valerio Bianchini.

Maccabi Tel Aviv: Motti Aroesti. Mickey Berkowitz, Luis Silver, Aulcie Perry, Earl Williams, Haran Keren, Howard Lassof, Jack Zimmerman, M.Hershowitz, H.Markovitz

