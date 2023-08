Era nell'aria, ma ora è arrivata la comunicazione ufficiale della società: Filippo Baldi Rossi sarà il capitano della Pallacanestro Cantù per la prossima stagione.

Pallacanestro Cantù: il capitano è Filippo Baldi Rossi

Era un posto rimasto vacante quello del capitano in casa Cantù. Infatti, dopo la partenza di Matteo Da Ros, approdato a Udine (che disputerà il girone Rosso), la fascia era rimasta senza un braccio saldo a cui avvinghiarsi. Una mancanza, che però non si è mai trasformata in preoccupazione dato che il leader era già nel roster dello scorso anno, il beniamino degli Eagles Filippo Baldi Rossi.

Fino ad oggi però era solo una sensazione o forse una speranza di qualche tifoso, ora, invece, è certezza perché la squadra e lo staff tecnico hanno deciso di eleggere come capitano proprio Baldi Rossi che quest'anno giocherà la sua seconda stagione in maglia biancoblù.

Tutto torna

L'elezione di Baldi Rossi a capitano della squadra è anche la conferma di quanto la società punti su di lui. Infatti, si ricorderà come in piena estate il suo nome venne accostato a Trapani dopo le dichiarazioni del presidente dei siciliani che aveva affermato di essere molto vicino ad acquisire le prestazioni dell'ala canturina dopo aver presentato un'offerta economica importante al presidente Allievi. A quel punto la società aveva chiuso tutte le porte e aveva confermato la permanenza di Baldi Rossi come punto fermo della squadra di coach Meo Sacchetti anche per il prossimo anno.

I commenti