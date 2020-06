Pallacanestro Cantù il club brianzolo partecipa con tre squadre mitiche al torneo LBA

Pallacanestro Cantù bella iniziativa per festeggiare il 50 anni della Lega Basket.

Pallacanestro Cantù nel tabellone le leggendarie formazioni canturine del 1975/75, 1980/81 e 1982/83

Da oggi la Pallacanestro Cantù è protagonista di una bella e divertente iniziativa della Lega basket che ha ideato un torneo social che decreterà la miglior squadra italiana dei primi 50 anni della Lega. Per questo è stato ideato un tabellone speciale con le migliori squadre di questi 50 anni che si incoceranno con sfide secche a partire dai sedicesimi di fiale. Già da oggi si potranno votare i primi 4 accoppiamenti sulle InstaStores di LBA scegliendo le prime 4 squadre che accederanno agli ottavi di finale. La competizione proseguirà ogni giorni sino a venerdì 12 giugno sempre tramite votazioni sulle Story Instagram di LBA; la Pallacanestro Cantù è in gara con bene tre squadre: nella parte sinistra del tabellone la Pall. Cantù 1974-75 se la vedrà con la Fortitudo Bologna del 1994/95 mentre la Pall. Cantù del 1982/83 affronterà la Reyer Venezia del 2018/19. Nella parte destra del tabellone la Pall. Cantù del 1980/81 sfiderà la Virtus Blogna del 2000/01. Una bella iniziativa in cui anche Cantù sfiderà le più grandi squadre italiane di questi ultimi 50 anni per eleggere la formazione più forte.