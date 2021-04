Pallacanestro Cantù il colpo di Varese a Milano inguaia l’Acqua San Bernardo

Pallacanestro Cantù si è completato nel giorno di Pasquetta il 25° turno di A 1 maschile.

Pallacanestro Cantù ora al team brianzolo restano cinque partite per evitare l’ultima piazza e centrare la salvezza

Pasquetta con retrogusto amaro per la Pallacanestro Cantù che ieri ha visto chiudersi il 25° turno di campionato con il risultato che meno si aspettava. Varese infatti ha messo a segno il colpo corsaro nel derby lombardo sul campo della capolista Milano ed è così salita a quota 18 punti distanziando di 4 lunghezze l’Acqua San Bernardo che ora nel mirino a 16 punti ha solo Reggio Emilia. In attesa di conoscere l’esito dei tamponi di coach Piero Bucchi del vice Marco Gandini e anche di Frank Gaines, ora il team canturino deve concentrarsi sulle ultime cinque gare che restano per chiudere la regular season a cominciare dal prossimo impegno quello di domenica 11 in programma a Desio contro Trento per il 26° turno. Poi la squadra brianzola farà tappa a Brescia per la 27esima giornata mercoledì 14 quindi domenica 18 seguirà sfida lo scontro diretto forse decisivo a Desio con Reggio Emilia per il 28° turno. Successivamente domenica 25 la trasferta delicata a Bologna in casa della Fortitudo per la 29esima giornata per poi chiudere la stagione regolare a Desio il 2 maggio a Desio contro la Dinamo Sassari. Una salvezza in cinque tappe per l’Acqua San Bernardo che però dopo l’ultima Pasquetta vede il suo cammino più arduo.

Risultati del 25° turno stagionale

Sabato 3 aprile ore 16.30 Trento-Venezia 90-84; ore 17 Cantù-Brindisi 71-93; ore 17.30 Pesaro -Treviso 89-97; ore 18 Cremona-Reggio Emilia 90-71; ore 19 Fortitudo Bologna-Brescia 88-78; ore 20.45 Sassari-Virtus Bologna 77-108; lunedì 5 aprile Milano-Varese 81-83. Riposa Trieste.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 36; Brindisi, Virtus Bologna 34; Sassari, Venezia 28; Treviso 26; Trieste 22; Pesaro, Brescia, Cremona, Fortitudo Bologna, Trento, Varese 18; Reggio Emilia 16; Acqua San Bernardo Cantù 14.

Programma del 26° turno stagionale

Sabato 10 aprile ore 20 Fortitudo Bologna-Pesaro; domenica 11 ore 12 Treviso-Sassari; ore 17 Reggio Emilia-Varese; ore 18 Venezia-Brescia; ore 19.30 Cantù-Trento; ore 20.30 Virtus Bologna-Trieste; ore 20.45 Brindisi-Milano. Riposa Cremona.