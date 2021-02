Pallacanestro Cantù il talento di Gabriele Procida tra i 12 azzurri per le ultime gare in Russia

Pallacanestro Cantù bella notizia per il club brianzolo dalla nazionale maggiore.

Pallacanestro Cantù la stellina 2002 parteciperà all’ultima finestra di qualificazioni europee dal 15 al 22 febbraio a Perm

Ancora buone nuove tinte d’azzurro per la Pallacanestro Cantù che si gode la prima volta con la nazionale maggiore del suo talentino Gabriele Procida. La stella del 2002 cresciuta nel Progetto Giovani Cantù ed esplosa in questa stagione con la maglia dell’Acqua San Bernardo, infatti è stata inserita nella lista dei 14 convocati da coach Romeo Sacchetti che parteciperanno nella “bolla” di Perm in Russia le gare dell’ultima finestra di qualificazione all’EuroBasket 2022, L’Italia già qualificata per gli Europei come paese ospitante (uno dei quattro gironi al Forum di Milano),vuole onorare il torneo di qualificazione proprio con le ultime tre gare di Perm dal 15 al 22 febbraio. Al momento gli azzurri guidano il Girone B con tre vittorie in altrettante partite e una gara in meno della Russia. Sarà una nazionale molto giovane quella azzurra di età media 24 anni caratterizzata dal blocco che fino ad ora ha vinto e convinto con l’aggiunta, come detto, per la prima volta del giovanissimo canturino Procida.

I 14 convocati azzurri

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Buducnost VOLI – Montenegro)

#7 Leonardo Candi (1997, 190, G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

#24 Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#35 Leonardo Totè (1997, 211, C, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

#50 Gabriele Procida (2002, 200, G/A, Acqua S. Bernardo Cantù)



Le ultime gare di EuroBasket 2022 Qualifiers

Girone B, Perm’ (Russia)

Le gare della terza finestra

18 febbraio

Italia-Macedonia del Nord (15.30 in Italia, diretta Sky Sport Uno)

19 febbraio

Italia-Estonia (12.30 in Italia, diretta Sky Sport Uno)

Macedonia del Nord-Russia (15.30 in Italia)

21 febbraio

Macedonia del Nord-Italia (13.00 in Italia, diretta Sky Sport Uno)

Russia-Estonia (16.00 in Italia)

22 febbraio

Estonia-Macedonia del Nord (15.00 in Italia)

Classifica Girone B

Italia 6 (3/0)*

Russia 6 (2/2)

Estonia 4 (1/2)*

Macedonia del Nord 2 (0/2)**

FIBA assegna 2 punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

* Una gara in meno

** Due gare in meno

Già qualificate per gli Europei del 2022: Italia, Rep. Ceca, Georgia e Germania come Paesi ospitanti; Bosnia Erzegovina, Croazia, Grecia, Israele, Slovenia, Spagna e Ucraina sul campo.