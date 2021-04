Pallacanestro Cantù il title sponsor Acqua S.Bernardo conferma il suo impegno

Il title sponsor Acqua S.Bernardo, resterà al fianco della Pallacanestro Cantù, indipendentemente dalla categoria in cui si troverà a giocare la squadra, retrocessa matematicamente nello scorso fine settimana.

Pallacanestro Cantù è lieta di comunicare che il title sponsor Acqua S.Bernardo, stante la serietà e la solidità del piano pluriennale del club, ha confermato il suo impegno sino al 2024, indipendentemente da quale sarà la categoria in cui militerà la squadra.

“Non è soltanto una scelta commerciale e di marketing, legata al percorso che la società sta sviluppando con grande impegno sin dal febbraio 2019 – spiega Antonio Biella, Direttore Generale di S.Bernardo – ma anche una decisione dettata dall’enorme affetto e dalla straordinaria passione che ci lega a questa squadra, a questo club e a questo ambiente. Noi, per Cantù, ci siamo e ci saremo sempre”.

“A nome di tutta la società non posso che ringraziare sentitamente la famiglia Biella e il gruppo S.Bernardo per essere sempre al nostro fianco, sia nei momenti felici sia in quelli più difficili”, ha aggiunto Roberto Allievi, Presidente di Pallacanestro Cantù. “L’affetto di Antonio, e la fiducia riposta nel club, mi fa guardare con orgoglio a tutto ciò che, al di là del risultato sportivo, siamo riusciti tenacemente a costruire e, nondimeno, a guardare con speranza al nostro futuro. Questa dimostrazione di vicinanza resterà indelebilmente nella storia di Pallacanestro Cantù”, ha concluso Allievi.