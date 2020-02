Pallacanestro Cantù in campo contro Venezia: minuto di silenzio per Kobe Bryant VIDEO

Minuto di silenzio per Kobe Bryant al PalaDesio in occasione del match tra Pallacanestro Cantù e Venezia.

Minuto di silenzio per Kobe Bryant

Questo pomeriggio, domenica 2 febbraio 2020, è scesa in campo la Pallacanestro Cantù contro la prima in classifica, Venezia (QUI LA DIRETTA). Un inizio di partita particolare, in quanto si tratta della prima partita di campionato dalla prematura scomparsa di Kobe Bryant, morto con la figlia Gianna in un incidente in elicottero sopra Los Angeles.

Tutto il PalaDesio ha voluto rendere omaggio al campione di basket, oggi stella dell’Nba, ma che è cresciuto come cestista proprio in Italia. Aveva 41 anni. Era nato negli Stati Uniti, a Philadelphia, ma aveva trascorso dai 6 ai 13 anni in Italia al seguito del padre Joe, anche lui giocatore di pallacanestro. Parlava fluentemente italiano ed era un gran tifoso del Milan.

