Pallacanestro Cantù in gara 3 per la serie A

Il concitato finale di gara 2 aveva visto qualche parapiglia di troppo sul rettangolo di gioco. La partita, caratterizzata da un'alta quantità di contatti, era finita in maniera tutto sommato tranquilla ma la tegola è arrivata il giorno dopo. Tyrus McGee è stato squalificato per due giornate. La dinamica non è chiara ma la guardia americana avrebbe rivolto un gesto non proprio gentile verso i tifosi riminesi. La decisione immediata dell'Acqua S. Bernardo è stata quella di fare ricorso. L'azione è stata coronata dal successo nonostante, in un primo momento, fosse trapelata la convinzione che McGee non ce l'avrebbe fatta per venerdì. Ipotesi smentita dai fatti con il ricorso parzialmente accolto e la commutazione in ammenda della giornata rimanente. McGee, un fattore decisivo in questa post season, sarà regolarmente in campo.