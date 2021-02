Pallacanestro Cantù in lutto come anche tutto il mondo del basket. Si è spento Gianni Corsolini, aveva 87 anni. Era diventato un simbolo del club già prima del suo ingresso, nel 2009, nell’Italia Basket Hall of Fame.

Pallacanestro Cantù in lutto: addio a Gianni Corsolini

Sul sito dei canturini si legge: “Ci lascia una persona genuina. Una figura indimenticabile che nel mondo della pallacanestro aveva fatto innamorare tutti per genialità, intuizione e passione per questo sport”. In carriera è statao anche allenatore, dirigente e presidente di Legabasket alla fine degli anni ’70.

“Ho condiviso con Gianni una avventura sportiva che è cominciata oltre cinquant’anni fa. Abbiamo vissuto momenti felici e altri complicati. Gianni è stato – in ogni momento – un prezioso collaboratore, oltre che un saggio consigliere. Con lui perdiamo un pilastro della nostra storia”, ha detto di lui Roberto Allievi, presidente di Pallacanestro Cantù.