Il presidente Allievi: "Siamo tutti sconvolti, la sua passione resterà nella memoria di tutti noi".

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Un grave lutto ha colpito il mondo della Pallacanestro Cantù. È scomparso improvvisamente, nella giornata di giovedì 26 novembre 2026, all’età di 66 anni, Roberto Bianchi, conosciuto da tutti come “Sam”, figura storica della società biancoblù, alla quale ha dedicato gran parte della propria carriera.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito il club, che ha espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Una vita legata ai colori biancoblù

Per decenni legato all’ambiente canturino, Sam aveva iniziato il proprio percorso nella società nel 2001, come allenatore del settore giovanile, diventando successivamente Strength & Conditioning Coach, ovvero preparatore atletico. Un incarico ricoperto fino al 2016 e poi nuovamente dal 2024 al 2026. Nel corso degli anni, Bianchi aveva inoltre collaborato a più riprese con Progetto Giovani Cantù, contribuendo alla crescita e alla preparazione di numerosi atleti.

Il ricordo del presidente Roberto Allievi

A restituire il dolore della società è il presidente di Pallacanestro Cantù, Roberto Allievi:

“Siamo tutti sconvolti dalla notizia della scomparsa di Sam. Una persona onesta, appassionata, un grandissimo lavoratore capace con la sua empatia di conquistare tutti gli atleti. Il suo ricordo e la sua passione resteranno senza dubbio nella memoria di tutti noi, così come l’esempio di attaccamento a questi colori che ha sempre dimostrato. A nome di tutta la società, desidero esprimere la più sincera vicinanza e le più sentite condoglianze ai suoi famigliari in questo momento così difficile”.

Con questo lutto, Pallacanestro Cantù perde una figura che per molti anni ha rappresentato un punto di riferimento per atleti e società, distinguendosi per professionalità, passione e attaccamento alla casacca.