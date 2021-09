Pallacanestro Cantù in vendita i biglietti per la prima di campionato

Al PalaDesio

Appuntamento alle 18.

Sono in vendita i tagliandi per la prima partita di campionato tra Pallacanestro Cantù e Orlandina Basket, match di Serie A2 Old Wild West. L’incontro, in programma domenica 3 ottobre, si svolgerà alle 18 presso il “PalaBancoDesio” di Desio, in Largo Atleti Azzurri d’Italia.

I biglietti potranno essere acquistati online al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/s-bernardo-cinelandia-park-cantu-vs-orlandinabasket/165214. Oppure a Cermenate presso la sede di Pallacanestro Cantù, in via Giacomo Matteotti 53, ai seguenti orari: venerdì 1 ottobre dalle 16:00 alle 19:00; sabato 2 ottobre dalle 10:00 alle 13:00. Il giorno della partita le casse del PalaDesio apriranno alle ore 16:30.

Questi i prezzi interi:

Parterre € 50,00

Tribuna I Anello € 25,00

Gradinata I Anello € 18,00

Curva € 13,00

II Anello € 13,00

*Questi, invece, i ridotti:

Parterre € 50,00

Tribuna I Anello € 20,00

Gradinata I Anello € 14,00

Curva € 10,00

II Anello € 10,00

*I ridotti valgono per gli under-14 e gli over-70.

Il club ricorda che per partecipare all’evento è necessario presentare all’ingresso il proprio Green Pass, in copia digitale o cartacea. Per tutta la durata della partita è inoltre obbligatorio indossare la mascherina e rispettare le distanze.