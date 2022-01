Pallacanestro Cantù, in vendita i biglietti per la sfida con Monferrato

per i tifosi

L'incontro è in programma domenica 30 gennaio.

Sono in vendita i biglietti per la partita di campionato tra Pallacanestro Cantù e Novipiù JB Monferrato, match di Serie A2 Old Wild West, quarta giornata del girone di ritorno. L’incontro, in programma domenica 30 gennaio, si svolgerà alle ore 18 presso il “PalaBancoDesio” di Desio, in Largo Atleti Azzurri d’Italia.

I biglietti possono essere già acquistati online al seguente link:

https://www.vivaticket.com/it/biglietto/s-bernardo-cinelandia-park-cantu-novipiu-casale-monferrato/174886

In alternativa, da venerdì 28 gennaio, i biglietti potranno essere acquistati presso la sede di Pallacanestro Cantù, in via Giacomo Matteotti 53, a Cermenate, ai seguenti orari: dalle 16:00 alle 19:00; sabato 29 gennaio, invece, dalle 10:00 alle 13:00. Il giorno della partita le casse del

PalaDesio apriranno alle ore 16:30.

PREZZI INTERI

Parterre € 50,00

Tribuna I Anello € 25,00

Gradinata I Anello € 18,00

Curva € 13,00

II Anello € 13,00

PREZZI RIDOTTI

Parterre € 50,00

Tribuna I Anello € 20,00

Gradinata I Anello € 14,00

Curva € 10,00

II Anello € 10,00

*I ridotti valgono per gli under-14 e gli over-70.

TIFOSI OSPITI

Oltre al settore ospiti del “PalaBancoDesio”, ai tifosi di Monferrato sarà riservato spazio anche nel settore B15 in Tribuna Primo Anello e nel settore B16 in Gradinata Primo Anello.

INFO VARIE

Stante le nuove norme vigenti, si ricorda che la capienza dell’impianto sarà ridotta al 35% e che l’ingresso allo stesso sarà consentito esclusivamente ai possessori di green pass “rafforzato” e a coloro i quali utilizzeranno mascherine FFP2. Intesa Sanpaolo, platinum sponsor di Pallacanestro Cantù, sarà per l’occasione Match Sponsor dell’evento.