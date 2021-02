Pallacanestro Cantù inizia l’avventura di Gabriele Procida con l’Italia maggiore

Pallacanestro Cantù oggi la nazionale parte per la Russia per le ultime tre gare di qualificazione.

Pallacanestro Cantù intanto Varese perde il recupero con la Fortitudo e non scavalca l’Acqua San Bernardo

Tutta la Pallacanestro Cantù è pronta a tifare per il suo Gabriele Procida, la stella del 2002 che oggi con l’Italia maggiore parte da Malpensa per la Russia dove nella “bolla” di Perm si giocherà le ultime tre gare di qualificazione all’EuroBasket 2022. L’Italia pur essendo già qualificata affronterà giovedì 18 la Macedonia del Nord, poi venerdì 19 l’Estonia e quindi domenica 21 ancora una gara contro i macedoni nel match rinviato nella “bolla” di Tallinn a novembre a causa di tre casi di COVID-19 accertati da FIBA nella delegazione balcanica. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno. Una bella esperienza per il giovane astro nascente Procida alla sua prima volta con l’azzurro dei grandi.

I 14 azzurri convocati

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Buducnost VOLI – Montenegro)

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#7 Leonardo Candi (1997, 190, G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#13 Tommaso Baldasso (1998, 191, P, Fortitudo Lavoropiù Bologna)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Virtus Segafredo Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Virtus Segafredo Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 193, P, Real Madrid – Spagna)

#22 Giordano Bortolani (2000, 193, G, Germani Brescia)

#24 Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#41 Simone Zanotti (1992, 208, A, Carpegna Prosciutto Pesaro)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, Allianz Pallacanestro Trieste)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, De’ Longhi Treviso)

#50 Gabriele Procida (2002, 200, G/A, Acqua S. Bernardo Cantù)

EuroBasket 2022 Qualifiers

Girone B, Perm’ (Russia)

Le gare della terza finestra

18 febbraio

Italia-Macedonia del Nord (15.30 in Italia, diretta Sky Sport Uno)

19 febbraio

Italia-Estonia (12.30 in Italia, diretta Sky Sport Uno)

Macedonia del Nord-Russia (15.30 in Italia)

21 febbraio

Macedonia del Nord-Italia (13.00 in Italia, diretta Sky Sport Uno)

Russia-Estonia (16.00 in Italia)

22 febbraio

Estonia-Macedonia del Nord (15.00 in Italia)

Classifica Girone B

Italia 6 (3/0)*

Russia 6 (2/2)

Estonia 4 (1/2)*

Macedonia del Nord 2 (0/2)**

Intanto nel recupero giocato ieri Varese ha perso in casa contro la Fortitudo Bologna e resta così agganciata a Cantù a quota 10. Un sospiro di sollievo per la squadra canturina che tornerà in campo il 28 febbraio in casa contro Treviso.

Recupero

Domenica 14 febbraio Varese-Fortitudo Bologna 67-79

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 30; Sassari, Brindisi, Virtus Bologna, Venezia 24; Trieste, Pesaro 18; Treviso, Brescia 16; Reggio Emilia, Fortitudo Bologna 14; Trento, Cremona 12; Acqua San Bernardo Cantù , Varese 10.

Programma del 19° turno stagionale

Domenica 28 febbraio 2021 Milano-Fortitudo Bologna, Sassari-Venezia, Brescia-Reggio Emilia, Brindisi-Trieste, Cantù-Treviso, Cremona-Trento, Virtus Bologna-Varese. Riposa Pesaro.