La Pallacanestro Cantù è arrivata a Bormio: oggi, mercoledì 30 agosto 2023, la squadra biancoblù al completo ha raggiunto la meta valtellinese per iniziare ufficialmente il ritiro prestagionale.

Pallacanestro Cantù: iniziato il ritiro di Bormio e domani si gioca

Giornate ricche di allenamenti in quota per mettere nelle gambe carburante in vista dell'inizio degli impegni ufficiali, ma anche primi test per rodare la chimica tra i nuovi innesti e i pilastri della squadra.

Domani, giovedì 31 agosto, i biancoblu affronteranno la SAM Massagno, al Pentagono di Bormio, in quella che sarà la prima uscita stagionale. L'ambiziosa squadra svizzera è reduce da un'ottima annata che l'ha vista arrivare in finale di campionato e trionfare nella Coppa di Lega svizzera, e dopo un mercato ambizioso è pronta ad un'altra stagione al vertice della Swiss Basketball League.

Cantù tornerà in campo anche il giorno successivo, 1 settembre, per sfidare la Germani Brescia, sempre alle 18 ma nel palazzetto di Cepina di Valdisotto. Una sfida di prestigio che vedrà diversi ex in entrambi i roster, tra gli avversari ci saranno infatti due volti noti come Jason Burnell e David Cournooh. Mentre proprio da Brescia arriva uno dei colpi del mercato estivo dell'Acqua S.Bernardo Cantù, Christian Burns.

I biglietti per le due partite saranno acquistabili solo all’ingresso del palazzetto con i seguenti prezzi: biglietto intero 10€, ridotto under18 5€, mentre gli under10 entreranno gratis. Nelle ultime ore l'organizzazione ha aggiunto la possibilità di prenotare il proprio biglietto online al link dedicato.

L’unico indisponibile per l'Acqua S.Bernardo sarà Gabriele Tarallo, a causa di uno stiramento al quadricipite sinistro riportato in allenamento. Il giocatore ha raggiunto Bormio con il resto della squadra, ma osserverà un periodo di stop quantificabile indicativamente in due settimane. Il prossimo impegno per i biancoblu sarà il tradizionale appuntamento del Trofeo degli Angeli, il 6 settembre al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate la Dolomiti Energia Trento.