Pallacanestro Cantù Kevarrius Hayes miglior stoppatore del campionato

Pallacanestro Cantù due giocatori dell’Acqua San Bernardo spiccano nelle statistiche di Lega 2019/20.

Pallacanestro Cantù top ten per Jason Burnell mano calda da 2 e dal campo

Il campionato di basket serie A 2019/20 è ormai agli archivi, stoppato anzitempo e senza verdetti per causa dell’emergenza coronavirus, ma la Pallacanestro Cantù è già proiettata al futuro avendo confermato il coach Cesare Pancotto. Una conferma arrivata dopo una buona prima stagione in maglia brianzola condita dall’11° posto in graduatoria al momento della sospensione e anche da buoni numeri. Le statistiche individuali della Lega infatti hanno evidenziato soprattutto due giocatori dell’Acqua San Bernardo Cantù.

Sotto canestro si è fatto valere Kevarrius Hayes che si è distinto come miglior stoppatore del torneo con 2.6 stoppate di meda a partita ma anche come ottimo rimbalzista. Il numero 13 canturino infatti si è posizionato al 3° posto per rimbalzi offensivi con una media di 3 a partita e all’8° posto per rimbalzi totali con 7.2 di media gara.

Sul perimetro invece si è distinto Jason Burnell per la sua mano calda soprattutto al tiro da 2 punti dove si è classificato 9° posto con il 61-8$ e al 7° per la percentuale al tiro totale del campo con il 55% per il numero 22 dell’Acqua San Bernardo.