Pallacanestro Cantù: la domenica favolosa di Gabriele Procida

Pallacanestro Cantù con un uomo in più.

Match da favola

Una domenica che forse sognava da tempo. Il “baby” Gabriele Procida ieri, domenica 2 febbraio 2020, è stato protagonista nella bellissima vittoria della Pallacanestro Cantù contro Venezia. Complici i tre falli in pochissimi minuti fischiati a Wes Clark, coach Pancotto ha deciso di “regalare” qualche minuto a Procida già sul finire del primo quarto. E Procida non ha tradito la sua fiducia.

Le tre bombe

Il prodotto del vivaio canturino è entrato in campo con determinazione e un pizzico di sfrontatezza. Pochi minuti dopo l’ingresso in campo ha messo a segno una tripla importantissima per la squadra, seguita poi da altri due tiri dall’arco andati a segno. E quando coach Pancotto ha deciso di toglierlo dal campo il PalaBancoDesio gli ha tributato un lungo applauso. Tripudio anche alla fine del match: quando Procida è passato sotto la curva degli Eagles il boato è stato decisamente da brividi.