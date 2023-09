Pallacanestro Cantù: la presentazione ai tifosi giovedì 28 settembre

Nuovo appuntamento per la presentazione dell'Acqua S.Bernardo 2023/24 a tutti i tifosi, che si terrà giovedì 28 settembre alle 20:30 al Teatro comunale di San Teodoro.

Una decisione contro il maltempo

Vista l'incertezza delle condizioni meteorologiche per la prossima settimana, il primo abbraccio tra la squadra e i tifosi in città è spostato per sicurezza al chiuso. Tutti Insieme Cantù e Pallacanestro Cantù ringraziano il Teatro di S. Teodoro, partner culturale della società, per la collaborazione all'organizzazione della serata.

L'appuntamento è fissato dunque in via Eugenio Corbetta 7 per conoscere da vicino giocatori e staff prima dell'inizio del campionato, che per Cantù sarà sabato 30 settembre sul campo della JuVi Cremona.