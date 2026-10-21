Pallacanestro Cantù, la proprietà conferma il sostegno e guarda al mercato

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Si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Cantù Next, azionista di maggioranza della Pallacanestro Cantù, per analizzare nel dettaglio l’attuale situazione. A comunicarlo è stato lo stesso club.

Nel corso della riunione, la proprietà ha preso atto con senso di responsabilità dell’attuale situazione sportiva, confermando la decisa ed unanime volontà di garantire il sostegno necessario alla squadra e allo staff tecnico.

Il mandato al General Manager

Il Consiglio ha inoltre dato mandato al General Manager di attuare gli interventi opportuni per superare questa fase.

Attraverso il Club, Cantù Next ribadisce la propria vicinanza ai tifosi e a tutto l’ambiente canturino, assicurando il massimo impegno nell’affrontare le criticità emerse e nel sostenere le azioni necessarie a favorire un miglioramento graduale e costante delle prestazioni e dei risultati.

Giofrè richiama la squadra alle responsabilità

Pallacanestro Cantù e la sua proprietà condividono l’obiettivo di affrontare questo momento con lucidità e determinazione, lavorando con la massima serietà e professionalità per il bene del Club e dei suoi tifosi.

“A nome di Pallacanestro Cantù, mi preme ringraziare Cantù Next per l’incessante sostegno e la disponibilità dimostrata ad attuare possibili miglioramenti nell’area sportiva. – dichiara il General Manager, Simone Giofrè – Nessuno di noi è soddisfatto della situazione odierna e ci aspettiamo molto di più da ognuno dei nostri tesserati, sia a livello individuale che come squadra, perché siamo convinti che valgano più di quanto visto fino ad ora. Due mesi di lavoro pensiamo siano stati per tutti un tempo sufficiente per adattarsi, conoscersi e migliorare. Ora è il momento che ognuno si senta pienamente responsabilizzato e non possiamo concedere ulteriori appelli. Contemporaneamente, ricevuta la disponibilità da parte della proprietà, faremo tutto il possibile per attuare dei miglioramenti non appena si presenteranno delle concrete opportunità di mercato”.

Crediti foto: Matteo Sottocorno/Pallacanestro Cantù.