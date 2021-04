Pallacanestro Cantù, la salvezza è distante 4 punti

Pallacanestro Cantù i risultati del 26° turno stagionale di serie A1 maschile.

Pallacanestro Cantù dopo il ko interno con Trento, il team brianzolo è atteso mercoledì14 dalla trasferta a Brescia

Si è fatta decisamente critica la situazione di classifica della Pallacanestro Cantù dopo il ko subito al fotofinish ieri contro l’Aquila Trento. Una beffa finale che ha privato il team di coach Piero Bucchi, tornato in panchina, di due punti fondamentali per la lotta salvezza. Salvezza che ora si fa dura visto che Reggio Emilia ha vinto contro Varese e ora le prime avversarie dirette di Cantù sono distanti 4 punti. Diventa cruciale il turno infrasettimanale che vedrà l’Acqua San Bernardo rendere visita mercoledì 14 aprile a Brescia per poi ospitare domenica prossima a Desio proprio Reggio Emilia. Intanto da segnalare che Brindisi ha battuto ancora Milano agganciandola a quota 36 (con la Virtus Bologna)ma strappandole la prima piazza.

Programma del 26° turno stagionale

Sabato 10 aprile ore 20 Fortitudo Bologna-Pesaro 77-79; domenica 11 ore 12 Treviso-Sassari 89-85; ore 17 Reggio Emilia-Varese 95-77; ore 18 Venezia-Brescia 94-87; ore 19.30 Cantù-Trento 75-76; ore 20.30 Virtus Bologna-Trieste 81-67; ore 20.45 Brindisi-Milano 80-71. Riposa Cremona.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano, Brindisi, Virtus Bologna 36; Venezia 30; Sassari, Treviso 28; Trieste 22; Pesaro, Trento 20; Brescia, Cremona, Fortitudo Bologna, Varese, Reggio Emilia 18; Acqua San Bernardo Cantù 14.

Programma del 27° turno stagionale

Mercoledì 14 aprile ore 18 Pesaro-Brindisi; ore 18.30 Varese-Venezia; ore 19 Cremona-Fortitudo Bologna; ore 19.30 Brescia-Cantù; ore 20 Trento-Trieste; ore 20.45 Sassari-Milano; mercoledì 21 aprile Virtus Bologna. Riposa Reggio Emilia.