Pallacanestro Cantù, l’Acqua San Bernardo aggancia Trento a quota 12 e stacca Varese

Il 20° turno di serie A si è chiuso nel segno della Pallacanestro Cantù che è tornata al successo contro Treviso e ha agganciato a quota 12 punti Trento lasciando a Varese l’ultima posizione in coda. In vetta da segnalare invece la fuga incontrastata di Milano che ha travolto anche la Fortitudo Bologna e sempre a + 6 sul terzetto formato da Sassari, Brindisi, Virtus Bologna. Ora l’Acqua San Bernardo si può concentrare sul prossimo impegno molto importante in programma domenica prossima sul campo di Trieste nel posticipo delle 20.45.

Programma del 20° turno stagionale

Sabato 27 febbraio Virtus Bologna-Varese 85-76, Sassari-Venezia 95-88, Brindisi-Trieste 81-74; domenica 28 febbraio ore 12 Cremona-Trento 95-87, ore 17 Milano-Fortitudo Bologna 98-72, ore 18.30 Cantù-Treviso 83-76, ore 20.45 Brescia-Reggio Emilia 89-79. Riposa Pesaro.

Classifica aggiornata serie A1

Olimpia Milano 32; Sassari, Brindisi, Virtus Bologna 26; Venezia 24; Trieste, Pesaro, Brescia 18; Treviso 16; Reggio Emilia, Cremona, Fortitudo Bologna 14; Acqua San Bernardo Cantù, Dolomiti Trento 12; Varese 10.

Programma del 21° turno stagionale

Sabato 6 marzo ore 19 Varese-Sassari; ore 20 Virtus Bologna-Venezia; domenica 7 ore 12 Fortitudo Bologna-Brindisi; ore 17 Trento-Milano; ore 18 Cremona-Pesaro; ore 19 Treviso-Reggio Emilia; ore 20.45 Trieste-Cantù. Riposa Brescia.