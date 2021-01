Pallacanestro Cantù l’Acqua San Bernardo cerca l’impresa a Desio contro la Virtus Bologna

Pallacanestro Cantù, si apre oggi con una classica il girone di ritorno di serie A maschile.

Pallacanestro Cantù, il team brianzolo sfida le V Nere di Teodosic, Belinelli e degli ex Abass e Tessitori

Si apre oggi il girone di ritorno del massimo campionato di basket italiano con la Pallacanestro Cantù che alle ore 17 a Desio ospita la Segafredo Virtus Bologna. Una grande classica che sarà trasmessa in diretta televisiva su Eurosport2 e che vedrà l’Acqua San Bernardo sfidare le ambiziose V nere di Milos Teodosic e del neo arrivato Marco Belinelli ma anche dei grandi ex come l’ala di Camerlata ex capitano di Cantù Abass (che tra il 2010 e il 2016 ha messo totalizzato ben 199 presenze in Brianza) e Tessitori (per lui soltanto 24 partite nella stagione 2015). Il turno odierno sarà aperto alle 12 da Milano-Reggio Emilia, mentre da segnalare che è stata rinviata Brescia-Varese ancora per alcuni casi di positività.

I PRECEDENTI

Sono in totale 166 i confronti tra Pallacanestro Cantù e Virtus Bologna, un’infinità. “V Nere” avanti con 94 successi, contro i 72 dei brianzoli; i quali, però, in casa possono vantare un bilancio ampiamente favorevole, con 54 vittorie, contro le sole 30 affermazioni dei bianconeri. Nel match d’andata di questo campionato il 27 settembre scorso alla Segafredo Arena si impose Bologna per 84-65 contro il team brianzolo di coach Cesare Pancotto che domenica prossima però avrà un Gaines in più nel motore.

Programma del 16° turno, primo di ritorno

Oggi domenica 17 gennaio 2021 ore 12 Milano-Reggio Emilia, Ore 15 Cremona-Trieste; ore 17 Cantù-Virtus Bologna; ore 17.15 Brindisi-Venezia; ore 19 Sassari-Pesaro; ore 20.45 Trento-Treviso. Riposa Fortitudo Bologna. Rinviata Brescia-Varese;

Classifica aggiornata serie A1

Milano 24; Brindisi 20; Virtus Bologna, Sassari 18; Venezia 16; Pesaro 14; Trento, Reggio Emilia, Treviso, Cremona, Trieste 12; Brescia, Fortitudo Bologna 10; Cantù 8; Varese 6.