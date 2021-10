L'iniziativa

Lo staff tecnico e i giocatori della Prima Squadra incontreranno i ragazzi dei settori giovanili delle realtà locali in una serie di appuntamenti a loro esclusivamente riservati.

“Cantù For You” è la nuova iniziativa ideata da Pallacanestro Cantù per avvicinare al mondo biancoblù i giovani cestisti delle società sportive del territorio.

Pallacanestro Cantù lancia "Cantù for you" per avvicinare i giovani cestisti

Lo staff tecnico e i giocatori della Prima Squadra incontreranno i ragazzi dei settori giovanili delle realtà locali in una serie di appuntamenti a loro esclusivamente riservati. Non solo. Tutti i tesserati coinvolti verranno invitati al PalaDesio in occasione delle partite casalinghe della S.Bernardo-Cinelandia Park, a un prezzo agevolato, per vivere da vicino le gesta dei campioni biancoblù. Prima delle partite casalinghe di Pallacanestro Cantù, una società a turno verrà scelta per partecipare all’iniziativa e avrà l’opportunità di far svolgere una seduta di allenamento di un gruppo a scelta a un membro dello staff tecnico biancoblù.

Una delegazione di giocatori della S.BernardoCinelandia Park sarà altresì a disposizione dei bambini del minibasket per trascorrere un’ora insieme tra giochi, curiosità, foto e autografi. Le società del territorio che aderiranno a questa iniziativa potranno inoltre assistere a una partita del campionato di Serie A2, in un settore dedicato, alla tariffa speciale di € 5,00 per i tesserati e € 10,00 per gli accompagnatori.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa è possibile inviare una mail all’indirizzo info@pallacanestrocantu.com.