“Non vedo l’ora”. Quante volte abbiamo pronunciato o anche solamente pensato a queste parole cariche di significato, emozioni e passione. Passione per il gioco, passione per tutto ciò che ruota attorno al basket, passione per i colori biancoblù. È proprio questo, dunque, il claim scelto da Pallacanestro Cantù per introdurre la campagna abbonamenti della stagione 2020-’21. In attesa di certezze circa il numero di partite da disputarsi e le disposizioni relative all’accesso ai palasport, Pallacanestro Cantù ha deciso di lanciare un package che consentirà agli abbonati di avvalersi del diritto di prelazione per assistere alle gare casalinghe dell’Acqua S.Bernardo.

Pallacanestro Cantù lancia il package per gli abbonati

Da dopodomani, venerdì 24 luglio, gli abbonati biancoblù alla stagione sportiva 2019-’20 potranno acquistare uno dei 1000 package che la società metterà a disposizione al costo di € 100,00. Oltre al diritto di prelazione, il package “Non Vedo l’Ora” comprende una serie di vantaggi:

• Un coupon del valore di € 100,00 sull’abbonamento della prossima stagione sportiva;

• N. 2 biglietti omaggio per il cinema, che verranno ritirati all’atto della sottoscrizione

dell’abbonamento, da utilizzare nei circuiti Cinelandia (alla riapertura delle sale);

• La possibilità di prenotare un posto sulle navette che collegheranno Cantù al PalaBancoDesio in occasione delle partite casalinghe della formazione di coach Pancotto (modalità da concordare in base alle norme covid e fino a esaurimento posti);

• Una cassa di acqua S.Bernardo in una sua versione inedita, in lattina, ritirabile presso Canturina Snc, in via Adige, 16, a Senna Comasco;

• Ingresso omaggio ad Acquatica Park, a Milano, per i bambini. Sconto -15% per l’adulto;

• Basket Point regala 400 mascherine per le prime quattrocento persone che acquistano il package

presso lo store di via Dante.

Quando

Al Basket Point da venerdì 24 luglio a sabato 1 agosto. Via mail (all’indirizzo biglietteria@pallacanestrocantu.com) da venerdì 24 luglio a lunedì 10 agosto.

La prelazione rimarrà comunque aperta solo fino a esaurimento della disponibilità dei 1000 pacchetti.

Dove

Al Basket Point in via Dante, 6, a Cantù, da martedì a venerdì dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle ore 16:30 alle 19:30. Il sabato, invece, dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle ore 15:30 alle 19:30. Domenica e lunedì chiuso. Per velocizzare le operazioni si consiglia di presentarsi con il modulo di prelazione (scaricabile dal sito www.pallacanestrocantu.com) debitamente compilato. È possibile prenotare il package anche inviando una mail all’indirizzo biglietteria@pallacanestrocantu.com, inserendo sia il modulo compilato sia la contabile del bonifico effettuato. Il tifoso che sceglie questa modalità riceverà – sempre a mezzo mail – la copia del coupon entro la fine del mese di agosto.

Condizioni di utilizzo del coupon

Il coupon rilasciato potrà essere utilizzato in campagna abbonamenti e darà diritto a uno sconto di € 100,00 sulla sottoscrizione di un abbonamento stagionale 2020-‘21 in qualsiasi settore. Qualora non fosse possibile attivare la campagna abbonamenti per cause di forza maggiore, il coupon potrà essere utilizzato per l’acquisto dei singoli biglietti (il coupon avrà validità per tutta la Regular Season 2020-2021). Il coupon è personale e non cedibile. Il coupon è numerato. La numerazione determinerà il diritto di prelazione qualora vengano imposte delle limitazioni alla capienza dell’impianto.

La campagna abbonamenti

Pallacanestro Cantù comunicherà modalità e prezzi di sottoscrizione dell’abbonamento quando verranno rese note, da parte degli organi preposti, le modalità di accesso ai palasport nella prossima stagione sportiva.

Voucher rimborso stagione 2019-20

Chi ha richiesto il voucher per la stagione 2019-’20 avrà diritto a utilizzarlo una volta aperta la campagna abbonamenti. Per ulteriori informazioni: biglietteria@pallacanestrocantu.com