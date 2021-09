Si avvicina l'inizio della stagione 2021-22 e la Pallacanestro Cantù lancia la nuova campagna abbonamenti. "Abbiamo grandi aspettative, abbiamo allestito una squadra competitiva con l'obiettivo di vincere ed entusiasmare - ha confessato il presidente Roberto Allievi durante la conferenza stampa - . Puntiamo a raggiungere quota 2mila abbonati, significherebbe che i tifosi sono vicini al nostro progetto".

Pallacanestro Cantù lancia la nuova campagna abbonamenti

Nell'abbonamento sono comprese tutte le gare casalinghe di stagione regolare e quelle della fase a orologio: 15 in totale, playoff esclusi. Gli incontri si terranno al “PalaBancoDesio” con capienza limitata al 35% per via delle normative anti-Covid. Saranno quindi 2.300 i tifosi che potranno assistere alle gare. Da giovedì 9 a sabato 11 settembre la vendita degli abbonamenti sarà esclusivamente dedicata ai possessori del voucher “Non vedo l’ora” che, acquistando un abbonamento nello stesso settore, potranno usufruire di uno sconto del 10% sul prezzo della tessera. In più, per premiare la fedeltà di questi tifosi, Pallacanestro Cantù garantirà l’ingresso omaggio alle 2 partite casalinghe di Supercoppa per chi ha sottoscritto il tagliando nell’estate del 2020.

La scelta è stata quella di non creare un vero e proprio claim per la campagna abbonamenti, ma utilizzare un'immagine di squadra e due hashtag, il primo con la data di fondazione del club, il secondo invece è #roadto2024. "Oggi - ha spiegato Andrea Mauri - si apre un nuovo triennio. I nostri obiettivi saranno il ritorno in serie A, la consolidazione del bilancio e la realizzazione del nuovo palazzetto".

Come sottoscrivere gli abbonamenti

Grazie alla collaborazione di Bennet, gold sponsor di Pallacanestro Cantù, le tessere potranno essere sottoscritte presso un corner adibito all’interno del Centro Commerciale di Corso Europa, 23, a Cantù. È possibile recarsi al punto vendita di Pallacanestro Cantù all’interno della struttura di Corso Europa dal lunedì al sabato, dalle ore 10:00 alle 13:00 la mattina; e dalle ore 16:00 alle 19:30 la sera. Sabato solo mattina.

I prezzi

Secondo Anello e Curva € 155,00 – € 120,00

Gradinata Primo Anello € 200,00 – € 155,00

Tribuna Primo Anello € 280,00 – € 220,00

Parterre € 570,00 – € 570,00

RIDOTTI

Prezzi ridotti per gli under-14, nati nel 2007 compresi; e per gli over-70, nati nel 1951 compresi.

SOCI TIC

I soci di Tutti Insieme Cantù avranno diritto a una scontistica del 10% sul prezzo reale dell’abbonamento e alla possibilità di entrare gratuitamente alle 2 partite casalinghe di Supercoppa. Se il tifoso è sia socio TIC sia in possesso del voucher, lo sconto non è cumulabile.