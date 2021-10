Dolcetto e biglietto

Una promozione speciale per celebrare nel migliore dei modi questa festività tanto amata da ragazzi e bambini.

La notte di Halloween si avvicina e in occasione della partita casalinga contro Mantova, in programma al "PalaBancoDesio" proprio la sera del 31 ottobre alle ore 18.00, Pallacanestro Cantù lancia, in collaborazione con il co-title sponsor Cinelandia Park, una promozione speciale per celebrare nel migliore dei modi questa festività tanto amata da ragazzi e bambini.

Pallacanestro Cantù lancia una promo per Halloween

“Dolcetto e biglietto”, questo è il nome della promo dedicata ai tifosi più giovani che nello specifico prevede i seguenti vantaggi:

-tutti coloro che acquisteranno un biglietto ridotto Under 14 in qualsiasi settore del palazzetto (parterre

escluso) riceveranno in omaggio un altro biglietto ridotto Under 14 nello stesso settore;

- grazie a Cinelandia Park verrà distribuita una golosa sorpresa all’ingresso del palazzetto a tutti i ragazzi

e bambini presenti;

Prezzi ridotti:

€ 20,00 Tribuna Primo Anello

€ 14,00 Gradinata Primo Anello

€ 10,00 Curva e Secondo Anello

Modalità d'acquisto

È possibile usufruire della promozione negli uffici di Pallacanestro Cantù, a Cermenate, in via Giacomo Matteotti, 53:

• venerdì 29 ottobre dalle ore 16:00 alle 19:00

• sabato 30 ottobre dalle ore 10:00 alle 13:00

Oppure il giorno della partita direttamente al PalaDesio. Non è possibile aderire alla promozione online.

Abbonati

La promozione è aperta anche a tutti gli abbonati. I possessori di abbonamento ridotto Under 14, infatti, potranno ottenere un biglietto omaggio nello stesso settore per la partita contro Mantova recandosi in biglietteria e indicando nome e cognome del soggetto che ne usufruirà.

Vendita libera

Da oggi, martedì 26 ottobre, è aperta anche la vendita libera dei tagliandi per la partita contro Mantova.

I biglietti potranno essere acquistati online al seguente link: www.vivaticket.com/it/biglietto/sbernardo-cinelandia-park-cantu-staff-mantova/167423

Oppure a Cermenate presso la sede di Pallacanestro Cantù:

• venerdì 29 ottobre dalle ore 16:00 alle 19:00

• sabato 30 ottobre dalle ore 10:00 alle 13:00.

La biglietteria del PalaBancoDesio aprirà domenica 31 ottobre alle ore 16.30.

Prezzi interi

€ 50,00 Parterre

€ 25,00 Tribuna Primo Anello

€ 18,00 Gradinata I Anello

€ 13,00 Curva e Secondo Anello

Per partecipare all’evento è necessario presentare all’ingresso il proprio Green Pass, in copia digitale o cartacea. Per tutta la durata della partita è inoltre obbligatorio indossare la mascherina.