Pallacanestro Cantù, l’Olimpia Milano ha sospeso l’attività per i numerosi casi di positività

Rischia di allungarsi il numero della partite rinviate per la Pallacanestro Cantù. Ora è in forte dubbio anche il derby contro la capolista Olimpia Milano, in programma per domenica 15 novembre a Desio. Questo non solo perché la società canturina ha comunicato la presenza di quattro nuovi atleti contagiati, ma soprattutto perché il club milanese ha da ieri sospeso l’attività di tutta la squadra, dopo che sono emersi numerosi casi di positività al Covid-19.

Pallacanestro Cantù, oggi il gruppo squadra milanese sarà sottoposto ad altri test e sono attese nuove comunicazioni

Nella giornata di oggi, martedì 10 novembre, il gruppo squadra biancorosso sarò sottoposto a nuovi test di verifica. È indubbio, però, che la prossima partita di campionato contro l’Acqua San Bernardo di coach Cesare Pancotto sia a rischio. Si attendono sviluppi e nuove comunicazioni da parte della due società nelle prossime ore.

Comunicato Ufficiale di ieri, 9 novembre, della società Olimpia Milano

“La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, a seguito dei test effettuati nella serata di domenica come da protocollo, nel gruppo squadra sono emersi numerosi casi di positività al Covid-19. Pertanto, l’attività della squadra è stata immediatamente sospesa. I soggetti positivi, tutti totalmente asintomatici, stanno seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario. Tutto il gruppo squadra verrà sottoposto nella giornata di domani, martedì 10 novembre, ad un ulteriore test di verifica. La società ha immediatamente provveduto ad informare l’ATS e attende istruzioni in merito”.

Programma del 8° turno d’andata

Sabato 14/11 ore 20 Virtus Bologna-Pesaro; ore 20.30 Venezia-Trieste; domenica 15 ore 12 Sassari-Brindisi; ore 17 Cantù-Milano; ore 17.30 Brescia-Trento; ore 18 Varese-Roma; ore 18.30 Treviso-Cremona; ore 20.45 Reggio Emilia-Fortitudo Bologna.

Classifica aggiornata serie A1

Milano 14; Brindisi 12; Venezia 10; Virtus Bologna, Sassari, Pesaro 8; Trento, Reggio Emilia 6; Cremona, Trieste, Varese, Cantù, Brescia, Treviso, Roma 4; Fortitudo Bologna 2.