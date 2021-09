Pallacanestro Cantù e Tutti Insieme Cantù comunicano che martedì 28 settembre, al Parco Martiri delle Foibe (parco di Villa Calvi), in via Roma 8 a Cantù, è in programma una serata dedicata ai tifosi in cui verranno presentati collaboratori, staff e giocatori della S.Bernardo-Cinelandia Park.

Pallacanestro Cantù martedì la presentazione della squadra ai tifosi

Per partecipare alla serata, che sarà condotta dal giornalista Edoardo Ceriani, accompagnato dalla presentatrice Gaia Bussandri, sarà necessario accreditarsi compilando un modulo al seguente link https://bit.ly/registrazione-280921 e presentare, al momento dell’ingresso, la copia cartacea o digitale del proprio green pass. L’evento sarà aperto soltanto a un massimo di 200 persone a causa delle restrizioni Covid. La palla a due della serata è fissata per le ore 20:00.