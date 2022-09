Buone notizie per la Pallacanestro Cantù: in miglioramento le condizioni fisiche dell’ala classe ‘93 Giovanni Severini, tenuto a riposo precauzionale nella partita di sabato scorso a Torino di Supercoppa LNP di serie A2 per un affaticamento agli adduttori.

Pallacanestro Cantù migliorano le condizioni di Severini