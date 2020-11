Pallacanestro Cantù Milano resta prima e imbattuta, alle spalle resiste Brindisi 

Pallacanestro Cantù i risultati del 6° turno di serie A1 maschile.

Pallacanestro Cantù in casa brianzola si sta monitorando la situazione e curando i casi di positività

La Pallacanestro Cantù è ststa spettatrice in questo weekend di un 6° turno monco che ha visto ben tre gare rinviate compresa appunto quella interna dell’Acqua San Bernardo contro Trieste. Il campionato ha detto che l’Olimpia Milano è ancora prima e imbattuta anche se ha rischiato contro il Trento del coach canturino Nicola Brienza. Dietro alla capolista resiste Bridisi che ha schiacciato la Fortitudo mentre la Virtus Bologna fa il colpo a Venezia. Ora in casa canturna si monitora costantemente la situazione e si curano i casi di positività ma resta a forte rischio la prossima gara contro Cremona in programma domenica 8 novembre. Se non si giocasse sarebbe la sesta partita che Cantù dovrà recuperare in questo inizio di stagione molto travagliato.

Programma del 6° turno d’andata

Sabato 31/10 ore 20 Brescia-Roma 64-70, Cantù-Trieste rinviata; domenica 1/11 Pesaro-Cremona 95-83, Venezia-Virtus Bologna 68-83, Milano-Trento 82-75, Reggio Emilia-Treviso rinviata, Sassari-Varese 104-82, Brindisi-Fortitudo Bologna 100-74.

Classifica aggiornata serie A1

Milano 12; Brindisi 10; Venezia, Virtus Bologna, Sassari 8; Pesaro, Reggio Emilia 6; Cremona, Trieste, Varese, Cantù, Brescia, Trento, Roma 4; Treviso, Fortitudo Bologna 2.

Programma del 6° turno d’andata

Sabato 7/11 ore 20 Trento-Sassari; ore 20.30 Fortitudo-Treviso, Virtus Bologna-Brindisi; domenica 8 ore 16.30 Roma-Venezia; ore 17 Milano-Brescia; ore 18 Cremona-Cantù; ore 18.30 Trieste-Reggio Emilia; ore 20.45 Pesaro-Varese.