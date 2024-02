Pallacanestro Cantù: niente lesioni per Cesana, ma ne avrà per un mese

Ancora brutte notizie per Luca Cesana, la guardia della Pallacanestro Cantù che nell'ultima gara contro Vigevano ha subito una brutta distorsione alla caviglia.

Stagione sfortunata

L'infortunio, meno grave di quanto si pensasse, è comunque un'altra tegola nella stagione sfortunata del giocatore di Albavilla: ad inizio stagione Cesana è rimasto fuori per mesi a causa di una fastidiosa fascite plantare. Da poche settimane era tornato in squadra regolarmente e cercava di ritrovare la forma fisica adeguata per poter dare il suo contributo, ma questo infortunio rallenterà ancora il suo rientro a pieno regime.

Gli esami

Cesana dopo l'infortunio si è sottoposto ad alcuni esami strumentali che hanno escluso lesioni, ma anche evidenziato un versamento all'interno della caviglia. I tempi di recupero per il rientro in campo del giocatore sono stimati in circa un mese.